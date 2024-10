Messina, impianti sportivi per riqualificare le periferie. Ecco gli interventi previsti

La riqualificazione delle periferie parte dalla riconquista di spazi che erano stati a volte abbandonati, in altri casi trascurati, in altri ancora tramutati in terreno di conquista per degrado e vandalizzazioni. Spazi che, invece, il Comune punta a riprendersi e a restituire alla città, utilizzando la chiave di volta dello sport. Nei giorni scorsi l’amministrazione ha fatto il punto sugli interventi in corso, su quelli conclusi e su quelli appaltati per gli impianti sportivi, mettendo a frutto un budget record di oltre 15 milioni di euro. Leggi anche Messina, 15 milioni per gli impianti sportivi: lo stadio "Bonanno" sarà totalmente riqualificato VIDEO E soprattutto, attraverso il presidente della Patrimonio Spa, Maurizio Cacace, ha illustrato la strategia “diffusa” di rilancio delle aree sportive di quartiere. Un elenco di sedici interventi, già localizzati, «di verifica e di recupero di una parte del patrimonio immobiliare del Comune – si legge nella relazione presentata dalla stessa società – rappresentato da alcuni impianti sportivi di quartiere». Impianti che «necessitano di interventi di ripristino, recupero e manutenzione».

Sono quattro le prime aree individuate, alle quali se ne aggiunge una quinta che, parallelamente, è anche in ballo tra i progetti che potranno essere scelti dai cittadini per essere finanziati con i fondi della Democrazia partecipata. La prima è a Bordonaro, in via Nino D’Uva, dove si prevede il restyling del campo di calcetto, con nuove porte, ripristino della recinzione, sostituzione del manto in erba sintetica, nuova installazione di un pergolato, sostituzione dei giochi (due altalene, una giostra, due dondoli, due giochi a molla, due scivoli), il ripristino dei tappeti anti-trauma, la revisione di pavimentazione e aiuole, dieci nuove panchine, dieci nuovi lampioni e 14 nuovi cestini per rifiuti. Anche a Pistunina, in via Beppe Alfano, verrà ripristinato il campo di calcio a 5. Previsti, poi, il ripristino dei pozzetti dell’impianto elettrico, la sostituzione di due altalene, una struttura di pertiche e corde e uno scivolo, la sostituzione del tavolo di ping-pong e il recupero del ghiaietto con tappetino per l’area giochi.