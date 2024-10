Messina, 15 milioni per gli impianti sportivi: lo stadio "Bonanno" sarà totalmente riqualificato VIDEO

Quasi 9,5 milioni di euro tra lavori effettuati e altri già appaltati, circa 4,5 milioni di interventi programmati per l’efficientamento energetico, ai quali si aggiunge un milione di euro per il rifacimento di alcune coperture. In totale si superano i 15 milioni di investimenti per gli impianti sportivi, sui quali oggi ha fatto il punto l’amministrazione Basile in una conferenza stampa, alla quale sono intervenuti, oltre al sindaco, tutti gli assessori interessati: Massimo Finocchiaro (Sport), Francesco Caminiti (Politiche energetiche), Roberto Cicala (Patrimonio), oltre al presidente della Patrimonio Spa, Maurizio Cacace.

Tra i progetti in rampa di lancio, in attesa del finanziamento del Coni, c’è la riqualificazione totale dell’impianto calcistico Bonanno, all’Annunziata, progetto esecutivo del quale è stato anche mostrato un suggestivo video.

E poi ci sono interventi previsti in varie zone del territorio, dove verranno attrezzate aree per lo sport di libera fruizione, in particolare a Bordonaro, in via Santa Marta, a Santa Lucia sopra Contesse (nei pressi del plesso della scuola Catalfamo) e a Pistunina. A questi interventi se ne potrebbe aggiungere un quinto, a Contesse, in via del Carmine, nei pressi di una struttura dell’Amam, nell’area già individuata tra quelle in “corsa” per essere finanziate coi fondi della Democrazia Partecipata. Per quanto riguarda le piscine, dopo il riavvio di quella di Villa Dante, è imminente (una quindicina di giorni) l’apertura di quella esterna alla Cappuccini, mentre si attende il via libera della Federazione italiana nuoto per la piscina Campagna, sul viale San Martino.