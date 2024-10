Messina, il cadavere di un 57enne trovato in un'abitazione a Camaro. Decesso per cause naturali?

Il cadavere di un uomo di 57 anni è stato trovato questa sera in un'abitazione di via Annibale a Camaro. L'uomo da giorni non dava notizie di sè, per questo motivo i vicini di casa preoccupati hanno chiesto l'intervento della polizia municipale e della polizia.

Il ritrovamento è avvenuto nella tarda serata intorno alle 23,30. Sono intervenuti i vigili del fuoco che sono entrati nell'abitazione trovando l'uomo che era ormai morto. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di una morte per cause naturali ma sono in corso accertamenti da parte della polizia.