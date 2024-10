Autorità di sistema portuale, ora basta con le scelte al ribasso: Messina merita una visione strategica

L’Autorità di sistema portuale, in una città come Messina, è un ente troppo importante, tale da non consentire più scelte al ribasso. Dopo quasi 12 mesi di commissariamento, e senza entrare nel merito dell’operato dell’ammiraglio Antonio Ranieri, è venuto il tempo di imprimere una decisa sterzata. Così come è accaduto, tanto per fare due esempi, nei casi della Sicilia Orientale (Augusta-Catania) e del Mar Adriatico (Ancona), dove al vertice delle rispettive Autorità di sistema sono stati designati due messinesi, l’ing. Francesco Di Sarcina e l’ing. Enzo Garofalo, il cui lavoro è stato ed è unanimemente apprezzato dai territori nei quali operano.

Messina, da questo punto di vista, finora non ha avuto “profeti in patria”. Dopo gli anni intensi del “vulcanico” commissario-presidente napoletano, Antonino De Simone, il quale lasciò un ottimo ricordo in città, è seguita la controversa gestione del presidente Mario Paolo Mega, voluto fortemente dai Cinque Stelle e autore di scelte (o non scelte) che hanno fatto discutere, nel bene e nel male, suscitando divisioni all’interno del pianeta portuale ma anche un dibattito appassionato sul futuro di preziose porzioni di territorio, come quelle dell’ex cittadella fieristica, della Falce e del waterfront tra l’Annunziata e la foce del torrente Boccetta.