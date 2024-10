Messina, la corsa alla guida della Autorità portuale dello Stretto: in lizza anche Francesco Rizzo e gli ammiragli Vella e Marchese

Sono trascorsi undici mesi dall’insediamento del contrammiraglio Antonio Ranieri alla guida dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto come commissario. Una scelta, quello di utilizzare un alto ufficiale per traghettare l’ente che governa la portualità, comune a diversi altri enti. In alcuni casi per motivi di ordine giudiziario, in altri per attendere una riforma che poi non si è concretizzata. Adesso questa fase è vicina al capolinea.

Il 30 settembre sono scaduti i termini per la raccolta delle manifestazioni d'interesse per rinnovo organi di vertice Autorità di sistema portuale. Si tratta di una procedura avviata dal ministero delle Infrastrutture senza troppi vincoli procedurali e altre scadenze ben precise. La norma prevede che il “presidente sia scelto fra i cittadini dei paesi membri dell'Unione europea, aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale”.

Un requisito stringente ma che viene valutato dal Ministro dei trasporti che però farà, ovviamente, anche delle valutazioni di ordine politico in uno scacchiere composito visto che sono nove le Autorità che devono cambiare vertice. Quella principale è quella di Genova, invischiata per altro nell’affaire Toti. Un peso lo avrà di certo anche l’esito delle elezioni regionali liguri di fine mese e poi a cascata le altre caselle saranno riempite.

La corsa alla guida della Authority non è un concorso e né è prevista nemmeno una graduatoria. Persino la lista dei candidati non sarà resa pubblica, ma ovviamente qualche nome, sia pur in termini ufficiosi filtra. Il primo è quello di Francesco Rizzo, avvocato di origini eoliane, in area Fratelli d'Italia, con una esperienza professionale nell'ambito delle sicurezza della navigazione e della gestione delle aree demaniali. Con Rizzo, che ha frequentato l'accademia di Livorno, i rumors nazionali mettono in lizza anche l'ammiraglio Pietro Vella, attuale direttore marittimo della Campania. L’ufficiale sarebbe in corsa anche per la Sicilia occidentale. Sempre le indiscrezioni mettono sul tappeto il nome di Attilio Montalto, oggi segretario dell’Autorità della Sicilia orientale. Da Messina, sempre voci non confermate, parlano delle candidature di tutti e quattro i dirigenti di via Vittorio Emanuele. Avrebbero presentato il loro curriculum Giuseppe Lembo, Corrado Savasta, Massimiliano Maccarone ed Ettore Gentile. Altro nome che viene dato in lizza è quello del contrammiraglio messinese Rosario Marchese che è stato nominato consigliere dal ministro Musumeci per le politiche del mare.