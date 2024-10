Messina può riappropriarsi del suo affaccio a mare, Basile: "Adesso ci credano anche gli imprenditori"

Leggi anche Messina, Maregrosso diventa il cuore del waterfront con nuovi lidi balneari e impianti sportivi

Al di là del polo di aggregazione che sorgerà entro il 2026 (ma il calendario del Pnrr potrebbe avere presto sviluppi e proroghe ad hoc) la trasformazione di quello spazio sarà un tocco magico per tutta la zona a valle della via La Farina, per troppo tempo considerata una “periferia centrale”. «Siamo a 5 minuti a piedi dal viale San Martino – dice Basile – e la nuova Don Blasco avete visto che effetto ha avuto? Supermercati ( e altri ne nasceranno), centri commerciali, studi professionali. Il nuovo polo al posto del Macello darà nuovi spazi di riqualificazione che potranno attrarre nuovi investimenti. È proprio cambiata la vita di tutto quel rione, ora servono imprenditori che ci credano, perché le infrastrutture e i servizi già ci sono. Con la via Don Blasco praticamente pronta (lo sarà in primavera, ma è percorribile almeno l’80% del suo percorso, ndc), che collega a due svincoli autostradali, alla stazione e al porto, oltre che al centro città, perché non può nascere, per esempio un business hotel in quella zona?» .

Ma la Messina che si riappropria del suo mare, ha assestato da poco un nuovo colpo. Quello che porterà alla restituzione di altri 5 ettari alla città. «Con Ferrovie – conclude Basile – ci sentiamo spessissimo per preparare il protocollo per la zona delle Grandi Officine. Quell’area e quei capannoni sono stati valutati 20 milioni di euro e noi vorremmo che Ferrovie non andasse via ma che continuasse a credere in Messina e in uno sviluppo diverso di quella zona». (dom.be.)