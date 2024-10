Messina, Maregrosso diventa il cuore del waterfront con nuovi lidi balneari e impianti sportivi

È uno dei tasselli di un puzzle che ancora deve prendere pienamente forma. Le tessere però sono tutte lì. Adesso ci vuole il tempo di incastrarle per creare un quadro completo. Nei giorni scorsi è stato approvato dal dirigente Antonio Amato il progetto esecutivo per la demolizione dell’ex Macello di via Don Blasco. Si tratta del primo stralcio della trasformazione dell’area in uno spazio di totale fruizione pubblica, votato alla valorizzazione del mare. Quel mare a cui Messina per troppo tempo ha voltato le spalle, alzando un muro in aree di pregio come la zona Falcata retrocessa da culla della città a area industriale, o l’area che da Maregrosso porta fino a Tremestieri dove non c’è un solo punto in cui immaginare di fare un bagno o anche solo godersi un’alba. E allora demolire l’ex Macello significa aprire un varco in quel muro, superare quella cesura e ridare un affaccio a mare alla città. Quel watefront che adesso ha una strada che lo attraversa, cioè la “nuova” via Don Blasco, che presto godrà della balneabilità della zona di Maregrosso e che ha uno scrigno da aprire nella rivalutazione della zona delle Grandi Officine.