Messina, bus dell'Atm preso a sassate, l'indignazione dei sindacati: “Episodio sconcertante”

I segretari aziendali Massimiliano Parisi (Filt CGIL), Francesco Macrì (UIL Trasporti) e Antonino Nostro (UGL Trasporti) esprimono profonda preoccupazione in merito al grave episodio avvenuto ieri a Villa Dante, dove un bus della linea ATM è stato colpito da un lancio di pietre, mettendo in pericolo la sicurezza di autisti e passeggeri.

"L'episodio di Villa Dante è un fatto di estrema gravità", dichiarano i segretari. "Questo atto irresponsabile

dimostra ancora una volta la necessità di rafforzare le misure di sicurezza a tutela dei lavoratori e degli

utenti del servizio pubblico. Fortunatamente, il vetro antisfondamento ha retto, evitando conseguenze

peggiori, ma è inaccettabile che chi garantisce un servizio pubblico essenziale debba lavorare in condizioni di pericolo".

I rappresentanti sindacali sottolineano come la sicurezza sia una priorità imprescindibile: "Gli autisti e i

passeggeri si sono trovati in una situazione di estremo rischio, e non possiamo permettere che episodi del

genere si ripetano. Chiediamo un immediato potenziamento della sorveglianza nelle aree sensibili e un

coordinamento più stretto con le forze dell'ordine per prevenire e reprimere comportamenti violenti e

incivili".

I segretari concludono esprimendo solidarietà ai lavoratori coinvolti e ai passeggeri presenti sul mezzo:

"Continueremo a monitorare la situazione affinché vengano adottate tutte le misure necessarie per

garantire che il trasporto pubblico avvenga in condizioni di assoluta sicurezza".