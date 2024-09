Paura per il conducente di un bus Atm a Messina: vetro danneggiato da un lancio di pietre a Villa Dante

Un nuovo atto vandalico è stato compiuto questo pomeriggio nella zona di Villa Dante ai danni di un mezzo di Atm spa di Messina. Secondo la testimonianza dell'autista in servizio sulla linea 7 (Zafferia), intorno alle ore 16 , il bus elettrico appartenente alla flotta dell'Azienda Trasporti di Messina si stava dirigendo verso il capolinea Villa Dante quando improvvisamente è stato preso di mira da un gruppo di ragazzi, che hanno lanciato un sasso contro il vetro laterale del mezzo, mandandolo in frantumi. Fortunatamente, in quel preciso momento, a bordo non c'erano viaggiatori, che per pura casualità erano scesi all' ultima fermata prima del capolinea. Tanta paura invece per il conducente, che è rimasto illeso ma che ha vissuto attimi di inevitabile panico.

"Siamo sconcertati - commentano il sindaco Federico Basile e il presidente di Atm Spa Giuseppe Campagna - per la frequenza con cui si ripetono atti vandalici contro beni comuni e che mettono a repentaglio anche l'incolumità pubblica".