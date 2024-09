Messina, la lunga notte dell'abbonamento ATM tra soddisfatti e chi è rimasto... alla fermata

C'è chi in pochi minuti è riuscito a rinnovare la tessera dello scorso anno o addirittura ad acquistarla per la prima volta e chi invece ha scritto una mail all'azienda trasporti per avere il rimborso sostenendo di aver pagato ma di non aver avuto la conferma. E' stata una notte molto "affollata" sul portale di ATM Messina e c'era da prevederlo: alle 00.01 scattava la vendita e il rinnovo online delle tessere di abbonamento sui mezzi pubblici ormai scadute per la gran parte dei cittadini che le avevano acquistate lo scorso anno al prezzo simbolico di 20 euro. Pochi hanno storto il muso per l'aumento a 50 euro, che resta pur sempre un prezzo molto basso per un anno intero di trasporto. Ma per quanto riguarda l'accesso al portale e le operazioni di acquisto si registrano pareri discordanti. "Ottimo servizio, rifatti due abbonamenti, c è voluto un po' di tempo ma li ho fatti" uno dei tanti commenti sui social dove stamattina si parla tanto. Ovviamente i più agguerriti sono coloro che non sono riisciti a portare a termine l'operazione a differenza di quelli che invece si dichiarano soddisfatti per aver rinnovato la tessera che, ricordiamo, resta quelle dello scorso anno. Alcuni, poi, dopo averlo rinnovato stamattina hanno fatto la prova sul campo provando a viaggiare su bus e tram. "Oggi ho provato sul tram ma ancora risulta scaduta" scrive Fabio, mentre chi ha validato il nuovo titolo gli consiglia di riprovare. Alcuni dicono di aver ricevuto la conferma del prelievo del denaro dalla carta ma non della tessera, altri di non ricevere il codice per entrare nella piattaforma. Funziona molto bene e celermente, invece, il servizio offerto alla fermata ZIR dove c'è anche l'assistenza di due gentilissime addette di ATM. E si può anche pagare in contanti