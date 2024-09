MoveMe, Messina ora si muove così: lo Shuttle la linea più usata, il 43% dei viaggiatori fra i 30 e 60 anni

È scattata stanotte la corsa alla seconda edizione di MoveMe, l’abbonamento omnibus a prezzo ridotto che dovrebbe spingere i messinesi a preferire sempre di più il mezzo pubblico rispetto all’auto. Dalla mezzanotte appena trascorsa è possibile rinnovare o acquistare per la prima volta il pass annuale per tutti i bus e i tram di Atm.

Saranno già diverse centinaia, forse anche qualche migliaia, i sottoscrittori della tessera quando starete leggendo il nostro giornale. Non sarà una corsa, ma sicuramente in molto avranno fretta a rinnovare il proprio lasciapassare a prezzo ridotto per continuare a muoversi in città senza auto, o comunque potendo scegliere

L’analisi della mole di dati che riconsegna il primo anno di abbonamenti offre un interessante spaccato della Messina che si muove con il mezzo pubblico.

Partiamo dall’età. Il 43% dei viaggiatori di Atm ha fra i 30 e i 59 anni, quindi in piena età produttiva. Gi over 60 sono il 32% mentre gli under 30, compresi gli studenti universitari che hanno un altro abbonamento, sono il 25%. Sono più le donne che gli uomini a usare bus e tram: il 59% sono viaggiatrici e “solo” il 41 sono maschi.

Poi c’è lo studio più tecnico della Messina che si muove con i mezzi pubblici. Al contrario di quanto non si possa pensare, non sono gli orari di uscita e ingresso da scuola o dal lavoro, quelli di punta. Infatti oltre un terzo degli utenti di Atm (il 36,8%) viaggia fra le 9 e le 13. Dalle 5 alle 9 si muove il 23% di chi usa i mezzi pubblici. A seguire ci sono, la fascia pomeridiana (15-18 con il 17,4%) e quella della tarda mattinata (13-15 con il 10,8%). I più assidui utilizzatori della carta MoveMe sono state le persone più adulte: l’82% di coloro che ha più di 60 anni l’ha vidimata più di10 volte in un anno o comunque durante il periodo di validità. Il dato scende al 69% per gli under 30.

Infine l’analisi sulle principali linee utilizzate in quei 2 milioni di vidimazioni dell’ultimo anno. La “preferita” è stata quella dello shuttle, subito dopo la 21 che corre lungo la Circonvallazione, quindi il tram, e sotto il podio, la 14 di Camaro e la 24 del Papardo.