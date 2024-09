Messina, studenti disabili senza trasporto: gli ex dipendenti li accompagnano a scuola con i propri mezzi

“Come, purtroppo, volevasi dimostrare, la scuola è iniziata e gli studenti disabili non ricevono il servizio di trasporto: un diritto che, in un’epoca caratterizzata dal mantra dell’inclusività, dovrebbe essere scontato e fuori da ogni discussione o pastoia politico-amministrativa.

La Uil e la Uil Fpl di Messina, già dal lontano mese di aprile scorso, tentarono in ogni modo di evidenziare con seria preoccupazione e attraverso dettagli minuziosi le oggettive criticità relative al servizio di trasporto dei disabili nelle scuole al fine di prevedere nuove modalità gestionali finalizzate a garantire certezze sia alle famiglie che ai lavoratori occupati nell’importante servizio.

Il sindaco metropolitano Basile, oltre a sfuggire dal confronto e a non trovare per tempo le dovute indispensabili soluzioni, non è riuscito a realizzare nessuna programmazione amministrativa finalizzata ad ottenere banali risultati che impedissero, per esempio e in primo luogo, l'interruzione di un essenziale servizio sociale qual è quello del trasporto degli studenti disabili. Una vicenda grottesca e dalle gravi implicazioni sociali che, con l’avvio del nuovo anno scolastico, coinvolgono le famiglie degli studenti disabili che non hanno risposte e i lavoratori che svolgevano il servizio, ad oggi disoccupati e senza certezze.