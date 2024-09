Messina, disabili senza servizi alle scuole superiori. Lo sfogo di una mamma: "Mia figlia costretta a rimanere a casa"

E' una situazione che si ripropone quasi di anno in anno. Senza che mai si riesca ad arrivare "puntuali" all'appuntamento con la campanella. E, a pagarne le conseguenze, purtroppo sono i più fragili che rimangono senza servizi.

In questo momento nelle scuole superiori cittadine mancano, infatti, il servizio di trasporto disabili, gli assistenti igienico sanitari e gli assistenti alla comunicazione. A dare sfogo all'enorme disagio che crea questa situazione è la mamma di una ragazzina disabile di 17 anni.

"Voglio segnalare mia amarezza per la mancata presenza a scuola di tutti i servizi strettamente necessari ai ragazzini disabili nelle scuole superiori dove la gestione è riconducibile alla Città metropolitana. Mia figlia, esattamente come tutti i ragazzini disabili vive la scuola come un momento per condividere con i coetanei momenti di vita comune. Ma senza osa (assistenti igienico-sanitari), senza Asacom (assistente alla comunicazione) e senza servizio trasporto, è costretta a rimanere a casa. Mi chiedo spesso che civiltà sia la nostra e quale realmente sia questa tanto proclamata sensibilità, da parte di questa amministrazione, nei confronti di chi non è in grado di svolgere in autonomia la propria vita" ci scrive con grande rabbia la signora.