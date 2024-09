Via Cicala a Messina, piccola strada grande caos. La sosta selvaggia resta sempre impunita

Via Cicala, tra la via Garibaldi e piazza “Muricello”. Una strada lunga una cinquantina di metri, forse la più piccola di Messina ma con la più alta percentuale di infrazione al codice della strada. Tocca il 100% in diversi momenti della giornata con auto parcheggiate in doppia fila o “spina di pesce” costringendo i conducenti delle altre auto ad incolonnarsi su un'unica fila. Ma la fase semaforica spesso non consente di contenere sulla via Cicala tutte le auto che svoltando a sinistra da via Garibaldi devono dirigersi o in via Palermo o in altre direzioni. Con il risultato che si crea l’intoppo all’incrocio con la via Garibaldi, sbarrando la strada anche ai mezzi che provengono da nord e sono diretti verso il centro (se poi in quel momento arriva anche il bus son dolori). Insomma, un gran caos. Un problema che l’arrivo di una pattuglia di vigili urbani risolve solo per alcuni minuti, poi torna tutto come prima. Anzi, come sempre. Al dipartimento mobilità urbana, quindi, il compito di studiare i giusti correttivi per rendere fluida la circolazione su questa arteria e dintorni.