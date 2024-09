Incidente mortale a Cesena, lutto cittadino a San Filippo del Mela per la celebrazione di suffragio di Carmelo Manna

La comunità di San Filippo del Mela si stringe attorno alla famiglia di Carmelo Manna, il 53enne, che nel pomeriggio del 31 agosto scorso, a Cesena, è rimasto vittima di un incidente stradale insieme alla compagna, Nadia Storoska. In segno di cordoglio e di vicinanza della comunità filippese che gli ha dato i natali, il sindaco Gianni Pino ha proclamato il lutto cittadino, per oggi, alle 17, in concomitanza con la celebrazione eucaristica di suffragio, che si svolgerà nel Duomo di San Filippo del Mela. Da anni ormai, Carmelo Manna si era trasferito fuori dalla Sicilia. La notizia del tragico incidente ha segnato profondamente la comunità di San Filippo del Mela, che lo ricorda con molto affetto.

