Si schiantano con la moto a Cesena, 53enne di Milazzo muore con la compagna che viaggiava con lui

Si allunga il bilancio delle vittime della strada in queste settimane di bollino rosso sulle strade. A Cesena un uomo di 53 anni, Carmelo Manna - originario di Milazzo (Messina) ma trasferitosi al Nord per lavoro - è morto sulla via Emilia, ieri alle 15.30, quando con la sua moto si è scontrato con un furgone. Niente da fare neppure per la compagna che viaggiava con lui. La donna, Nadia Storoska, è deceduta dopo essere stata ricoverata all’ospedale Bufalini.

Carmelo era andato via dalla sua Milazzo che era ancora giovane. Si era trasferito in Emilia Romagna per fare l'operaio. Prima a Rimini, dove aveva conosciuto la Nadia, e poi si era trasferito a Cesena.

