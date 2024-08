Falcone, diportista distrugge il cellulare della vicesindaca

Non è stato ancora identificato l’autore della violenza perpetrata nei confronti dell’assessora e vicesindaca Valentina Certo alla vigilia di Ferragosto sull’affollata spiaggia del litorale. Il braccio destro dell’esecutivo del sindaco Carmelo Paratore aveva invitato il conducente di una piccola imbarcazione a motore ad allontanarsi a remi visto che il mezzo stazionava a ridosso della riva affollata da bagnanti. Un invito che il diretto interessato avrebbe considerato quasi come un’offesa, tanto è vero che, sceso dal natante, secondo la ricostruzione dei presenti, avrebbe dapprima ricoperto di insulti l’amministratrice e quindi scagliato il cellulare dell’assessora in mare per impedirle di chiamare le autorità competenti o di filmare la propria condotta selvaggia. Un episodio denunciato, inoltre, dalla stessa Valentina Certo che, dopo le cure ricevute dalla locale Guardia medica, nell’immediato ha incassato la solidarietà delle istituzioni cittadine e dell’intera comunità falconese.

