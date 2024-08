Falcone, la solidarietà di Anci Sicilia alla vicesindaca Certo aggredita in spiaggia

«Esprimiamo la nostra solidarietà a Valentina Certo, vice sindaca di Falcone, che ha subìto un’aggressione verbale e fisica per aver redarguito, in spiaggia in giorno di Ferragosto, il conducente di un gommone che si sarebbe avvicinato alla riva con il motore ad elica acceso, mettendo a repentaglio l’incolumità dei bagnanti». Lo dicono Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’Anci Sicilia. "Il rispetto delle regole è alla base di ogni società civile. La qualità di vita in una comunità si misura non solo dalla qualità dei servizi o dalla salubrità dell’ambiente circostante, ma soprattutto dall’equilibrio fra diritti e doveri, frutto della capacità di ciascun cittadino di valutare se i propri comportamenti ledono i diritti degli altri o danneggiano gli spazi comuni e denunciare atti come questi è un dovere civico di ogni cittadino a prescindere dal ruolo e dalla carica ricoperta" aggiungono.