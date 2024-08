Allagamenti sulla Messina-Catania dopo la nuova galleria di Letojanni, il Cas raccomanda "Prudenza su A18 E a20"

All'altezza di Letojanni, ad esempio, un tratto dell'Autostrada si è allagato causando rallentamenti (e lunghi incolonnamenti) soprattutto per chi viaggiava in direzione Catania.

"A causa delle condizioni meteo avverse che imperversano sulla Sicilia orientale, anche per le prossime 24 ore, e che potrebbero innescare violenti temporali e forte vento si raccomanda prudenza nell’utilizzo delle tratte autostradali , evitando gli spostamenti non necessari. Prima della partenza, si consiglia di consultare i servizi informativi e i canali social di Autostrade Siciliane". Lo dice l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò.

In particolar modo, come si vede nel video che pubblichiamo all'interno, si transita a rilento e sulla sola corsia di sorpasso a partire da subito dopo la nuova galleria che è stata realizzata dopo lunghi 9 anni di lavori. E sempre per un allagamento, è inagibile lo svincolo in uscita di Fiumefreddo, direzione Catania anche in questo caso.

Voli dirottati su Palermo

Due voli sono stati dirottati per il maltempo dall’aeroporto di Catania allo scalo Falcone Borsellino di Palermo. Si tratta del Dubai (Flydubai) e Venezia Wizz Air.