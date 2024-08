Allagamenti, fiumi di fango, frane, strade interrotte, case e hotel evacuati. Notte di paura per il maltempo nel Messinese

Naso, Gliaca di Piraino e Brolo. Sono queste le località della fascia costiera della provincia di Messina interessate da allagamenti e colate di fango‚ a causa delle abbondanti piogge che si sono riversate nella tarda serata. Al momento si registra l’ allagamento di diverse abitazioni e alcuni collegamenti stradali risultano interrotti a causa del fango . Il Dirigente Generale della Protezione Civile‚ Salvo Cocina‚ che ha sentito i tre sindaci interessati dalla problematica‚ ha raccomandato loro di curare l’incolumità delle persone nei piani bassi e nei sottopassi e attivare mezzi per spostare il fango e per dare sfogo a mare all’acqua. Sono state attivate diverse Organizzazioni di Volontariato della provincia di Messina con mezzi dotati di idrovore. A Piraino si è resa necessaria l’evacuazione di alcune abitazioni.

Ore 23:05 - A Gioiosa Marea è stata attivata l’associazione di Protezione Civile Rangers per un intervento in località Skino‚ sulla strada ss.113 perché una traversa interna risulta allagata il transito veicolare bloccato;

Ore 00:17 – A Piraino si registrano movimenti franosi sulle strade provinciali San Leonardo e Piraino Centro (S.P141);

Ore 00:26 - Volontari con idrovore in partenza anche dalla provincia di Palermo;

Ore 00:32 - ad Oliveri è stata interrotta la viabilità in una via di fuga per smottamento del manto stradale;

Ore 00:55 - Transito interrotto sulla strada Piraino-Brolo;

Ore 01:29 - Stromboli, torrenti in piena e una struttura ricettiva è evacuata a scopo precauzionale. Non piove più sull’isola e per il momento è rientrato anche l’allarme per un possibile rischio-alluvione, come è accaduto nel 2022. Mentre imperversava il temporale tutti i gestori dei ristoranti e delle attività ricettive dell’isola sono stati invitati a non fare allontanare i propri ospiti. I torrenti sotto osservazione sono il San Bartolo e il Montagna Russo.