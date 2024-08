Allagamento sulla Messina-Catania dopo la nuova galleria di Letojanni, lunghe code in direzione del capoluogo etneo

Da due giorni sul Messinese si sta abbattendo il maltempo. Dopo una domenica di pioggia e una notte di allagamenti e fiumi di fango, anche oggi la situazione è stata complicata. All'altezza di Letojanni, ad esempio, un tratto dell'Autostrada si è allagato causando rallentamenti (e lunghi incolonnamenti) soprattutto per chi viaggiava in direzione Catania.

In particolar modo, come si vede nel video che pubblichiamo all'interno, si transita a rilento e sulla sola corsia di sorpasso a partire da subito dopo la nuova galleria che è stata realizzata dopo lunghi 9 anni di lavori. E sempre per un allagamento, è inagibile lo svincolo in uscita di Fiumefreddo, direzione Catania anche in questo caso.

L'avviso del Cas

Al momento, a causa di condizioni meteo avverse di notevole intensità , è sconsigliato provvisoriamente il transito sulla tratta autostradale A18 - ME/CT. Sono possibili rallentamenti per le forti piogge.