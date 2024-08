Messina, da oggi l’acqua sarà "dimezzata". Si parte con la "zona A": dal Boccetta a Paradiso, con limite a nord lungo la circonvallazione

Scattato nella notte il calendario della distribuzione a giorni alterni in una grossa porzione della città. L’area fra Montepiselli e Paradiso è stata divisa in due parti e in ciascuna di esse verrà distribuita l’acqua a giorni alterni. L’erogazione è prevista a partire dalle 5 di oggi almeno fino alle 11. Almeno perchè in questa fase d’avvio occorrerà che anche i tecnici dell’Amam per così dire, prendano la mira per capire esattamente quanta acqua possa essere garantita per una scorta che possa durare due giorni.

Oggi a ricevere la “razione” sarà l’area denominata A, quella che va, a grandi linee, dal Boccetta a Paradiso, con limite a nord lungo la circonvallazione. Mentre non avrà nemmeno un minuto di erogazione la zona B, cioè quella, sempre a grandi linea compresa nella zona di viale Principe Umberto, il Tirone, Montepiselli e via XXIV Maggio, che ha avuto poche ore di acqua anche sabato e oggi e che quindi domani potrebbe andare in particolare sofferenza. Le parti si invertiranno domani, con, l’erogazione in zona B e la giornata di secca, nella zona A.

La decisione di Amam e del Comune di razionare l’acqua per zone è una soluzione estrema che nasce dalla necessità di far fronte ad una rete di distribuzione che non è adatta a far fronte alla cronica insufficienza di acqua in città, figuriamoci in occasione di una emergenza senza precedenti recenti come quella che si sta vivendo in Sicilia.