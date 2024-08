Messina, piano distribuzione idrica in vigore da lunedì prossimo: tutti i dettagli delle Zone A e B

Ecco nel dettaglio delle vie, contrade e piazze ricadenti nelle zone A e B, interessante dal piano temporaneo di distribuzione controllata dell'acqua, per affrontare le sfide della carenza idrica in alcune zone (determinate A e B) della città di Messina. Il piano entrerà in vigore lunedì 5 agosto.

ZONA A: in erogazione dal 5 agosto, a giorni alterni

Dettaglio della zona A (in ordine alfabetico)

Isolato 521, Località San Leone, Rione Fornace, Tratto Compreso Viale Boccetta Angolo Viale Regina Margherita (Scuola Archimede), Via 145/A, Via 153/C, Via Alessandro Manzoni, Via Alfredo Cappellini, Via Andria, Via Ansaldo Patti, Via Ansalone, Via Antonio Canova, Via Antonio Pracanica, Via Antonio Vivaldi, Via Argentina, Via Barbalonga, Via Bellinzona, Via Bellorato, Via Bolivia, Via Borzi, Via Brasile, Via Case Basse, Via Cile, Via Città di Genova, Via Cola Camuglia, Via Colombia, Via Consolare Pompea (Tratto Rotonda baby Park fino alla Fontana Paradiso), Via Conte di Torino, Via Cuba, Via Curtatone e Montanara, Via degli Antoni, Via dei Ligustri, Via Dei Setaioli, Via del Pozzo, Via del Trionfo, Via delle Mura, Via Dicearco, Via Duca D’Aosta, Via Duca D’Ascoli, Via Duca Degli Abruzzi, Via Elenuccia, Via Equador, Via Fonderia, Via Fratelli Bandiera, Via Fratelli Bandiera, Via Fratelli di Mare, Via Gagini, Via Galatti, Via Gesù e Maria in San Leone, Via Gioacchino Rossini, Via Girolamo Alibrandi, Via Giuseppe Bensaja, Via Gonfalone, Via Gordiano, Via Grosso Gacopardo, Via Gucciardini, Via Guglielmo Pepe, Via Guyana, Via Honduras, Via Ibica, Via Ignatianum, Via La Legname, Via Lanzetta, Via Leonardo Sciascia, Via Logoteta, Via Lorenzo Perosi, Via Mario Passamonte, Via Michelangelo Rizzo, Via Nicaragua, Via Nicolò Machiavelli, Via Onofrio Gabriele, Via Osservatorio, Via Panama, Via Paolo Suraci, Via Papa Giovanni II, Via Paraguay, Via Pasquale Calapso, Via Perù, Via Peschiera, Via Pietro Longo, Via Pietro Mascagni, Via Pontedera, Via Principe Tommaso, Via Principessa Giovanna, Via Principessa Mafalda, Via Principessa Maria, Via Quod Quaeris, Via Rampa del Sole, Via Rampa del trionfo, Via Rione Ogliastri, Via Rione Sant’Elena, Via Salita Cappuccini

Via Salita Ogliastri incrocio Villaggio Svizzero, Via San Crispino e Crispiniano, Via San Giovanni decollato, Via San Giovanni di Malta, Via Santa Maria la Nuova, Via Savonarola, Via Stefano Interdonato, Via Svizzera, Via Torrente Trapani, Via Turinga Camiola, Via Ugo Foscolo, Via Uruguay, Via Vallone Castellaccio, Via Velardi (Salita Grattugeri), Via Venezuela, Via Via Olimpia, Via Vincenzo Monti, Viale Annunziata Bassa (Tratto compreso Rotonda inizio Panoramica Rotonda Baby Park), Viale Giostra Basso, Viale Regina Elena, Viale Regina Elena (Tratto compreso tra la via Palermo e Rotatoria Annunziata).