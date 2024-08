Il caso Patti in Commissione Salute: “Gravi problematiche strutturali e organizzative”

Il caso Patti sta rubando la scena da ieri. La notizia dell'immobilizzazione di una frattura con una fasciatura... di cartone finirà dritta in Commissione Sanità. A tal proposito, i deputati Calogero Leanza e Giovanni Burtone hanno richiesto "l’inserimento con urgenza all'ordine del giorno della prossima riunione della VI Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari, di un punto specifico avente ad oggetto la discussione riguardante gli eventi balzati agli onori della cronaca riguardanti il paziente con la gamba ingessata con del cartone all'Ospedale di Patti. Questo evento è sintomatico di problematiche strutturali e organizzative di più ampia natura nell’intera rete sanitaria, tanto ospedaliera quanto territoriale, che richiedono, alla luce dei fatti, ed anche al fine di tutelare l’immagine delle istituzioni coinvolte, un intervento tempestivo e mirato. Non condividiamo il clima di “caccia alle streghe” creatosi negli ultimi giorni, riteniamo, invece, necessaria una una discussione approfondita all'interno della Commissione Sanità, orientata verso la ricerca delle cause e delle soluzioni idonee da mettere in campo - rispetto alle quali offriamo sin d’ora la nostra disponibilità - affinché eventi di tal genere non si verifichino".