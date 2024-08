Dopo il caso fasciatura artigianale nell'ospedale di Patti arriva la denuncia: “Manca il primario di Ortopedia”

Il comitato Aretè, una associazione nata per la tutela dell’ospedale di Patti, ha reso noto di aver inviato diverse sollecitazioni perché venisse nominato il primario di Ortopedia del nosocomio finito nella bufera dopo che a un paziente è stata immobilizzata una gamba rotta con del cartone perché nel deposito non c'erano stecche monouso.

«Sono 4 anni che sollecitiamo la nomina del primario che non è mai stata fatta e un ospedale di base, che per legge dovrebbe avere il reparto di ortopedia, ne è invece sprovvisto. Da qui nascono le problematiche relative ai traumatizzati che hanno bisogno di assistenza ortopedica in quanto dopo le otto non c'è possibilità di essere visitati o visti da un ortopedico», spiegano in una nota.