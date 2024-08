Crisi idrica a Messina, scatta l’erogazione a giorni alterni

Distribuzione a giorni alterni per circa 20.000 messinesi della zona centro nord della città. E questo il primo vero intervento anticrisi dell’amministrazione comunale che prova ad arginare un’emergenza che la regione siciliana ha definito senza precedenti. La porzione di città che, per ragioni legate alla rete di distribuzione, è più insofferenza è stata divisa in due zone e ciascuna riceverà acqua un giorno sì e un giorno no per poter consentire di avere maggiori approvvigionamenti e concentrare gli aiuti in un quadrante più ristretto.

Ad annunciarlo il sindaco Basile in una conferenza stampa che si è svolta, non a caso, al centro operativo comunale di Protezione Civile dove ogni giorno arrivano centinaia di richieste di aiuto da parte dei messinesi che rimangono senza acqua. Oramai da circa un mese, da quando gli orari di erogazione di Amam si sono per forza di cose ridotti, il liquido che viene distribuito giornalmente, in alcune parti della città non è sufficiente ad arrivare a coprire il reale fabbisogno quotidiano. E così è stato deciso di concentrare una maggiore distribuzione ogni due giorni per riempire al meglio i serbatoi che poi dovranno essere gestiti nella giornata in cui, in quell’area, non ci sarà erogazione. Questa la filosofia presentata dal sindaco e dalla presidente dell’Amam Loredana Bonasera, accompagnati dagli assessori Caminiti e Minutoli e dal consiglio di amministrazione della società di viale Giostra.