Crisi idrica a Messina, quell’acqua che non si può spostare da un quartiere all’altro

«Non si può portare l’acqua che c’è in più a Giampilieri al centro città». Il sindaco Basile risponde così a chi non si spiega come nella tabella oraria delle erogazioni ci siano zone che abbiamo rifornimento h24 e altre solo per tre ore. «È un problema legato alla nostra rete che è stata realizzata non in continuità ma sul sistema dei serbatoi che servono determinate zone. E questo sistema non poteva prevedere “travasi” da una zona all’altra. Non è una scelta volontaria quella di dare più acqua a questo o a quel quartiere, ma una stretta necessità tecnica».

In realtà qualche piccola manovra l’Amam la sta organizzando proprio per aiutare quella porzione di città ( fra Montepiselli e Paradiso) che è in sofferenza conclamata e che ora dovrà fare i conti con la distribuzione alternata.

Infatti cinque zone della città che hanno avuto finora acqua corrente per tutto il giorno, sempre da lunedì, avranno una riduzione oraria che non dovrebbe “sconvolgere” le loro scorte e disponibilità d’acqua, ma che sosterranno altre aree di Messina.

Da 24 passeranno a 18 ore di erogazione giornaliera le zone di San Paolo, Santa Lucia, is. 119 (viale Boccetta), Fondo Pugliatti, Via Palmara, Via Comunale Santo, Via S. Contino. Dovranno fare affidamento sulle loro scorte fra le 23 e le 5 del mattino, quindi in piena notte. Una riduzione che avverrà a giorni alterni e che quindi davvero non dovrebbe avere ripercussioni concrete.