Messina, oggetto sospetto sulla spiaggia di Santa Margherita: potrebbe trattarsi di un ordigno

Allarme ieri pomeriggio nella spiaggia di Santa Margherita dove è stata segnalata la presenza di un oggetto sospetto, potrebbe trattarsi di un ordigno bellico. A lanciare l’allarme alcuni bagnanti. Sembra che l’oggetto era stato individuato sul fondale e poi portato fino a riva. È intervenuto sul posto il personale della Capitaneria di porto che ha provveduto a recintare il tratto di litorale per evitare che qualcuno potesse avvicinarsi incautamente. Sul posto anche la polizia in attesa di verifiche per chiarire se si tratta di un rifiuto portato dal mare o se realmente è un ordigno bellico.