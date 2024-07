Ex discarica di Mazzarrà, il procuratore di Barcellona Verzera ascoltato dalla Commissione Ecomafie

Si sono tenute ieri pomeriggio, alla Prefettura di Palermo, le audizioni, da parte della Commissione Ecomafie, del prefetto Massimo Mariani, del procuratore capo della Repubblica di Palermo, Maurizio De Lucia, del procuratore della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, Giuseppe Verzera, dei vertici dell’Anci Sicilia e del presidente regionale di Legambiente, Tommaso Castronovo. La delegazione della commissione nazionale, presieduta dal deputato Jacopo Morrone e composta dal senatore Pietro Lorefice e dagli onorevoli Francesco Emilio Borrelli, Eliana Longi, Maria Stefania Marino e Calogero Pisano, aveva effettuato in mattinata un sopralluogo nella discarica palermitana di Bellolampo e si era recata poi in via D’Amelio, per deporre una corona di fiori come omaggio in memoria del giudice Borsellino e della sua scorta.

In considerazione del devastante incendio dell’ex discarica di Mazzarrà del 25 giugno scorso, e in vista della visita da parte della Commissione, fissata per oggi, alle 10, nel sito di contrada Zuppà, l’organismo parlamentare ha già ascoltato a Palermo, per circa 40 minuti, il procuratore capo di Barcellona, Giuseppe Verzera, che conduce personalmente le indagini sul gravissimo incendio che ha creato rischi di inquinamento dell’aria a carico di diversi comuni ed ha sconvolto la montagna di rifiuti di Mazzarrà, già prima pericolosa per la parziale assenza della copertura e il mancato avvio della messa in sicurezza.