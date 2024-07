Donna investita a Messina sulla via La Farina, muore in ospedale anche il marito 86enne. Funerali insieme domani nella chiesa di Pompei

Una bara accanto all'altra domani mattina nella chiesa di Pompei. Ancora insieme, anche l'ultimo atto sulla vita terrena per i coniugi Aricò. Lei, Caterina Sciotto, 82 anni, vittima di un incidente mercoledì scorso mentre attraversava la via La Farina. Lui, Antonino Aricò, 86 anni che potrebbe aver intuito della tragedia in un letto dell'ospedale Papardo, dove era ricoverato da giorni per problemi di salute, e dove ieri pomeriggio è deceduto. Proprio mentre sul corpo della moglie veniva eseguita l'autopsia. La salma verrà quindi restiuita alla famiglia in tempo per poter celebrare il funerale insiene con il marito. Le esequie sono state fissate per domattina alle 10.30 nella chiesa di Pompei