Tragedia a Messina, è morta l'anziana investita questa mattina in via La Farina

E' diventato purtroppo mortale l'incidente verificatosi questa mattina in via La Farina. E' deceduta al "Piemonte" l'anziana di 82 anni, Caterina Sciotto, che, mentre stava attraversando la strada, assieme a un parente rimasto illeso, è stata investita da un'auto, una Nissan Micra che sopraggiungeva in direzione sud-nord. L'auto era guidata da una donna.

Secondo una prima ricostruzione l'anziana è stata travolta dall'auto mentre stava attraversando l'arteria, oltrepassando lo spartitraffico, e trascinata per diversi metri. Soccorsa da ambulanza, è stata trasportata in ospedale in gravissime condizioni. Alla guida dell'utilitaria c'era una donna di 84 anni che è sotto choc e che adesso dovrà rispondere di omicidio stradale. La Procura ha aperto un'inchiesta.