Tutto ritorna all'origine: Antonio Presti sposta le "suite d'autore" dell'Atelier... sul mare di Villa Margi

Tutto ritorna all’origine. A un anno di distanza dalla cessazione dell’attività dell’Atelier sul Mare, il mecenate e presidente della Fondazione Fiumara d’Arte, Antonio Presti, riparte dalla Finestra sul mare. L’opera, in origine “Monumento per un poeta morto” realizzata da Tano Festa nel 1990, diventa adesso l’epicentro della rigenerazione voluta da Presti, pronto a inaugurare Villa Margi, villaggio sul mare e luogo della sua infanzia, che ospita già dieci suite d’arte e in cui in futuro ne verranno realizzate ulteriori 50. Come avvenuto a Tusa, la visione di Presti non si ferma all’attività ricettiva, ma guarda già alla valorizzazione del lungomare, a una vera e propria scuola di elaborazione artistica, al coinvolgimento dei Comuni del territorio e dei licei e delle università della Regione. Il mecenate ha scelto di chiamare la nuova struttura Atelier Sul Mare, Suite D’Autore - Asteroide 20049antoniopresti in onore del riconoscimento appena ottenuto che Presti, a sua volta, ha dedicato alle mamme e ai bambini di Librino. Si riparte, dunque, ancora una volta da quella rete e da quella visione che ha reso possibile la Fiumara d’Arte e che ha coinvolto oltre ventimila abitanti di Librino nella rigenerazione del quartiere simbolo dell’abbandono delle periferie di Catania e dell’isola.

Trovandosi a 5km da Santo Stefano di Camastra, paese della ceramica, e 20km dalla rinomata Cefalù, l'Atelier Sul Mare, Suite D'Autore – Asteroide 20049antoniopresti si trova nella posizione ideale per chi vuole conoscere la costa tirrenica siciliana e le sue bellezze naturali ed artistiche. "Con l'apertura del nuovo Atelier sul Mare – sottolinea Antonio Presti – vorrei trasformare un luogo che attende ancora rigenerazione come Villa Margi, in uno spazio di interesse artistico e culturale che porti uno sviluppo turistico ed economico nel territorio. Creare questi spazi emozionali in questi mesi non è stato facile, ma ringrazio tutti gli amici che mi hanno sostenuto, gli artisti, la stampa, il mio staff per essermi stati accanto e avere contribuito al completamento delle suite d'autore in tempo per la riapertura".