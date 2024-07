Depurazione acque in Sicilia: tra le 4 gare d'appalto c'è l'impianto di Tono a Messina

Dopo un lungo e faticoso lavoro di riorganizzazione della Struttura e grazie ad un accordo di collaborazione tra il Commissario per il contrasto del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana, Renato Schifani, e il Commissario Unico per la Depurazione Fabio Fatuzzo, si annuncia la pubblicazione di quattro importanti gare di appalto.

La prima riguarda i “Lavori di Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Tono”, con un importo a base di gara di 66 milioni di euro. L’impianto previsto nel comune di Messina è atteso da decenni e riveste un’importanza strategica di primissimo piano per il territorio.

Il secondo intervento, sempre nel Messinese, è l’“Adeguamento dell’impianto di depurazione consortile in località Zappardino”, che serve i comuni di Gioiosa Marea e Piraino. Importo a base di gara è di 6 milioni di euro.