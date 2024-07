La traversata dello Stretto su un filo, al via le prove di Jaan Roose

Il vento cambia in continuazione. Sullo Stretto, i marinai, lo conoscono bene e sta imparando a conoscerlo anche Jaan Roose , il funambolo estone che proverà ad infrangere il record mondiale di “slackline”, superando di quasi un chilometro il precedente primato. La fettuccia, larga appena 1,9 cm, sospesa all’altezza di oltre 200 metri sul livello del mare, tra i piloni di Torre Faro e Santa Trada, in Calabria

Per l’impresa dell’atleta RedBull, su cui c’è il massimo riserbo, c’è tempo sino all’11 luglio, ma intanto oggi è in corso la prova, dopo quella saltata ieri per la "lupa" . Roose si sta adattando all'imprevedibilità del vento, una sfida che aggiunge un ulteriore livello di complessità alla sua già ardua impresa.

Tutti in attesa di cosa diranno gli esperti meteo che hanno confermato le buone impressioni di Jaan: dopo la prova in corso, le prossime ore potrebbero essere quelle giuste per il tentativo di record mondiale. E forse già domani mattina, secondo indiscrezioni, potrebbe essere la volta buona. Le raffiche, infatti, dovrebbero attestarsi sui 6-7 nodi e si potrebbe tentare. La diretta televisiva dell’evento sarà trasmessa interamente in onda sul Canale 20 di Mediaset e in live streaming sui siti di Tgcom24 e Sportmediaset.it. Il via libera al primo tentativo sarà dato con un comunicato ufficiale di RedBull con tempi ristretti.