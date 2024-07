La traversata dello Stretto su un filo, oggi le prove di Jaan Roose: "Ascolterò musica mentre cammino"

Oggi, lunedì 8 luglio, le prove generali. Il resto lo scopriremo col passare delle ore e delle condizioni metereologiche. Intanto si parte da quello che si sa: dalle 9 alle 12 Jaan Roose, il funambolo estone protagonista della Red Bull Messina Crossing, la traversata dello Stretto su una fettuccia stesa tra i due piloni (Santa Trada e Torre Faro), proverà percorrendo circa 250 metri sulla slackline a partire dal pilone di Santa Trada, sulla costa calabra. La durata prevista delle prove è di circa 2 ore. A comunicarlo la Capitaneria di porto con le unità della Guardia costiera che “svolgeranno supporto logistico e assistenza alla manifestazione, seguendo l’atleta sulla direttrice Est-Ovest che unisce i due piloni”. Il vento di Scirocco in questi giorni ha impedito all'estone di provare l'impresa, ma i prossimi giorni (sino al 12 luglio) potrebbero essere quelli giusti.

L'evento, sarà in diretta sul Canale 20 e in streaming su SportMediaset.it e sul sito di TgCom24. E proprio a Sportmediaset il campione estone ha parlato. "Mi aspettavo un sacco di lavoro ed è quello che abbiamo fatto nell'ultimo anno - ha commentato - ma non pensavo così tanto e manca ancora la sfida più grande. Cosa temo di più: Il vento. Per adesso è buono, non ci sono molti cambiamenti da questo punto di vista. Così posso concentrarmi sul sole che picchia e forse un po' di nuvole mi aiuterebbero, però non ho la forza di combattere la natura. Durante la traversata ascolterò musica. Ho una playlist ampia e varia che mi dà un po' di ritmo e di energia, mi concentro soprattutto con musica elettronica. Ho trovato queste due artiste italiane che mi piacciono molto (Giolì & Assia, ndr), tra l'altro sono siciliane di Palermo. Di solito usiamo una fettuccia di 2,5 cm e sarebbe stato anche più comodo usare quella per me, ma ne abbiamo scelta una più sottile perché impatta meno sul vento anche se pochi centimetri di larghezza per me cambiano un po' le carte in tavola".