La traversata dello Stretto su un filo, le prove di oggi di Jaan Roose fermate dalla "lupa"

Il vento cambia in continuazione. Sullo Stretto, i marinai, lo conoscono bene e sta imparando a conoscerlo anche Jaan Roose, il funambolo estone che proverà ad infrangere il record mondiale di “slackline”, superando di quasi un chilometro il precedente primato.

La fettuccia, larga appena 1,9 cm, sospesa all’altezza di oltre 200 metri sul livello del mare, tra i piloni di Torre Faro e Santa Trada, in Calabria, è stata tirata ma le folate che si sono registrate negli ultimi due giorni hanno fatto slittare i tempi previsti.

Per l’impresa dell’atleta RedBull, su cui c’è il massimo riserbo, c’è tempo sino all’11 luglio ma intanto oggi è saltato l’allenamento di circa due ore in programma, una sorta di prova generale, che serviva in vista del primo tentativo di impresa per testare le condizioni che troverà lassù, a 230 metri di altezza. Il motivo è legato al fenomeno della lupa, tipico sullo Stretto. Non solo vento, ma anche il sole può influire. Dipenderà dal vento, come ormai tutti sanno, che nei giorni scorsi ha consigliato di rinviare tutto.