Messina, forte esplosione in una fabbrica di fuochi artificiali a Bordonaro. Tre feriti gravissimi al Policlinico

Una forte esplosione si è verificata poco dopo le 12.20 in una fabbrica di fuochi artificiali di Bordonaro. Un forte boato è stato udito in gran parte della zona centro sud. Vigili del fuoco e forze dell'ordine sono giunte prontamente sul posto. Una grossa nube di fumo è visibile da più punti della città. Tre feriti gravissimi, tutti appartenenti alla famiglia Aricò proprietaria della fabbrica e trasportati al Policlinico. Uno di loro sembra essere in condizioni critiche. Si tratterebbe di fratello e sorella e della loro madre. Secondo una prima ricostruzione i tre stavano operando all'interno di un piccolo bunker adibito alla miscelazione delle polveri. Un innesco ha probabilmente causato l'esplosione.

Le foto e i video sono di Alessio Villari

IN AGGIORNAMENTO