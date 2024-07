Esplosione al Villaggio Santo, un boato ha squarciato la zona sud di Messina: "Ho sentito tremare le mura di casa"

Svariate le testimonianze sui social sul boato fragoroso che ieri alle 12.30 circa ha squarciato la zona sud a causa dell'esplosione nella fabbrica di fuochi artificiali di Bordonaro.

"È stato terribile ancora sono sconvolta! Dal villaggio Aldisio oltre alla botta tremenda vedevamo in aria volare delle cose,non abbiamo capito se fossero tetti di case..infatti avevamo pensato fosse scoppiata qualche bombola di gas! È stato tremendo." e ancora: "Mi è tremata casa, pensavo addirittura ad un aereo precipitato perchè ho sentito un grande fischio prima del botto"

Non meno sconvolta la signora Anna: "Ero vicinissima, il primo botto sembrava un tuono, poi ha tremato tutto e ho pensato ad un terremoto o lo scoppio di una bombola...poi una serie di botti e sono volati in aria carte e altre cose, poi un fumo tremendo...avevo la pelle d'oca per la paura". Stella: "Io e mia cugina eravamo in macchina vicino allo Zir abbiamo sentito una esposizione fortissimo pensavamo che erano tuoni"