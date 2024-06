Con le protesi a entrambe le braccia, attraverserà a nuoto lo Stretto di Messina

Andrea Lanari, uno dei primi testimonial Anmil, di sfide ne ha superate molte, a cominciare da quella che lo ha visto dover usare due protesi alle braccia amputategli dopo lo schiacciamento sotto una pressa senza protezioni. Da allora la sua vita è stata ogni giorno una sfida, cui è seguito un successo grazie alla determinazione di padre. Diventato uno dei primi testimonial formatori dell’Anmil, con due protesi di ultima generazione agli avambracci realizzate apposta per lui nel centro protesi Inail di Vigorso di Budrio, il prossimo 2 luglio, insieme a suo figlio Kevin, attraverserà lo Stretto di Messina a nuoto partendo da Torrefaro (Messina) e arrivando alla spiaggia di Cannitello (Villa San Giovanni-Reggio Calabria).

Con loro anche l’istruttore Marco Trillini, esperto di nuoto per persone con disabilità e responsabile della comunicazione del Centro Papa Giovanni XXIII di Ancona. Entrambi di Castelfidardo, nuoteranno per circa 3 chilometri e mezzo per raccogliere fondi per aiutare le vittime del lavoro con Anmil e per il Centro Papa Giovanni XXIII. L'iniziativa è anche sostenuta da un'azienda virtuosa, la Giesse Logistica, che ha conosciuto Andrea un paio di anni fa in occasione in uno dei suoi incontri di testimonianza.