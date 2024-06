L'incidente mortale di Milazzo, non ci sono telecamere di videosorveglianza. Lo scontro a Rometta: ancora in prognosi la ragazza

Il giorno dopo l'incidente di Milazzo costato la vita al 16enne Giuseppe Carauddo, Pace del Mela è un paese attonito e silenzioso. Impossibile farsene una ragione della morte di Peppe, un ragazzo che tutti descrivono come esemplare, un vero modello per i suoi coetanei.

Promosso alla quarta classe della sezione Meccanica dell'istituto Majorana, aveva deciso di rendersi indipendente trovandosi un lavoro in un laboratorio pasticceria di contrada Grazia a Milazzo. E così ieri mattina, in sella al suo scooter Honda SH 125, era uscito di casa poco prima delle 6 per raggiungere l'esercizio commerciale. Purtroppo giunto in via Madonna del Boschetto, la strada che collega Giammoro a contrada Parco, Peppe ha perso il controllo del ciclomotore che si è schiantato contro un albero. Uno schianto violentissimo. Il 16enne è morto pochi minuti dopo essere giunto al pronto soccorso dell'ospedale Fogliani di Milazzo. Un incidente sul quale la Procura di Barcellona, retta dal Procuratore capo Giuseppe Verzera, ha aperto un fascicolo. Innanzitutto bisognerà chiarire se si sia trattato di un incidente autonomo, com'è sembrato sin dal primo momento o se vi sia stato il coinvolgimento di altri mezzi. Nella zona purtroppo non ci sono telecamere di videosorveglianza. Quella più vicina al luogo dell'incidente non ha ripreso la scena dell'incidente. Adesso saranno eseguiti degli accertamenti cinetici. Se sarà confermato che non ci sono responsabilità di terzi la Procura non disporrà l'autopsia. Solo in caso contrario si procederà all'esame autoptico. Pe ril giorno dei funerali il sindaco di Pace del Mela ha già disposto il lutto cittadino.