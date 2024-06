Scontro frontale tra due auto a Rometta, sei feriti. Una ragazzina in codice rosso al Policlinico di Messina

Scontro frontale tra due auto a Rometta. E' successo poco prima delle 4, sulla strada Nazionale, all'altezza dello svincolo. Nell'impatto sono rimasti coinvolti sei ragazzi che viaggiavano su una Mercedes Classe A e su una Volkswagen.

Ad intervenire in soccorso dei feriti le ambulanze del 118. Ad avere la peggio una ragazzina trasferita in codice rosso al Policlinico di Messina, dove si trova attualmente in prognosi riservata. Anche un altro giovane è stato trasportato sempre al "Policlinico" in codice giallo. Per gli altri quattro solo ferite lievi. Intervenuti i carabinieri di Milazzo per ricostruire la dinamica dell'incidente.

