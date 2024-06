Messina, lavori straordinari all'ospedale Piemonte: per tre giorni sospeso l'uso delle sale operatorie

Da lunedì 24 giugno fino al prossimo 27 giugno, saranno sospese tutte le attività di sala operatoria dell’Ospedale Piemonte per lavori di manutenzione straordinaria. A comunicarlo l'Irccs Centro Neurolesi sottolineando che gli interventi, urgenti e non procrastinabili, riguardano prevalentemente opere di adeguamento degli impianti di ventilazione che consentiranno di incrementare gli standard di qualità dell’assistenza fornita ai pazienti.

Durante questo periodo sono stati sospesi i ricoveri fino alle 8 del 28 giugno nei reparti di Chirurgia, Ortopedia e Urologia. Per i pazienti di competenza chirurgica già in regime di ricovero o i cittadini che si presentassero autonomamente al Pronto Soccorso del nosocomio di Viale Europa, l’attività è stata riorganizzata in continuità sugli altri ospedali della rete cittadina, garantendo la presenza di un’ambulanza dedicata con a bordo dirigenti medici afferenti alle Unità operative di Chirurgia, Ortopedia, Urologia e Cardiologia. Nel caso in cui le ambulanze con soccorritori si dovessero recare al Pronto Soccorso dell’Ospedale Piemonte trasportando pazienti con le suddette patologie il medico di turno, previa certificazione di stabilità clinica, devierà il mezzo di soccorso verso gli altri Pronto Soccorso cittadini, eccezion fatta per i casi di natura ortopedica che saranno obbligatoriamente dirottati verso il Policlinico Universitario di Messina vista la concomitante chiusura del reparto di ortopedia dell’Azienda Ospedaliera Papardo.