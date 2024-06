Messina, sotto effetto di droga investe tre auto con la Maserati: aveva la patente revocata

Un cinquantenne messinese, all'alba di questa mattina, a bordo di una Maserati Levante ha investito tre mezzi nella zona del viale Gazzi e ha lasciato il mezzo incidentato nei pressi della via Consolare Valeria.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia municipale l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe prima investito due mezzi parcheggiati all'incrocio tra la via Adolfo Celi e il viale Gazzi e successivamente si è scaraventato contro un terzo mezzo.

Quando si è accorto che l'auto su cui viaggiava non era più in condizione di proseguire la "folle corsa" l'ha abbandonata. Grazie a una telefonata al 112 sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno ricostruito gli eventi e rintracciato l'uomo sottoponendolo ad alcol e drug test. Il 50enne è risultato negativo all'alcol, ma positivo ai cannabinoidi e alla cocaina. Ed è stato denunciato per guida sotto effetto di stupefacenti e senza patente.