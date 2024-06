Domani, mercoledì 19 giugno alle ore 11, la cerimonia di apertura al transito veicolare del tratto ex Rifotras della via Don Blasco. Al taglio del nastro presenzieranno il sindaco Federico Basile e il vicesindaco Salvatore Mondello, per consegnare ufficialmente alla città un asse viario strategico, considerato che la via Don Blasco rappresenta un’arteria importante nell’ottica di ottimizzare e fluidificare al meglio il traffico cittadino.