Milazzo, tradito dal forte odore di hashish: arrestato giovane straniero irregolare mentre tenta di scappare dalla finestra

Mentre si trovavano all’interno di una palazzina per eseguire una notifica, i Carabinieri sono stati attirati da un forte odore di droga provenire da uno degli appartamenti. A tale evidenza, militari dell’Arma hanno deciso di fare irruzione all’interno dell’abitazione, laddove hanno trovato tre cittadini extracomunitari, tra cui il 22enne, bloccato proprio nell’attimo in cui tentava di fuggire dalla finestra.

L’arresto ed il sequestro della droga sono stati eseguiti da una pattuglia di militari della Sezione Radiomobile Squadra Motociclisti, impegnata a Milazzo in un servizio di controllo del territorio, mirato anche alla prevenzione e al contrasto di reati in materia di stupefacenti.

All’esito di una perquisizione domiciliare, nell’armadio della camera da letto in uso all’indagato, in promiscuità tra i vestiti, i militari hanno trovato e sequestrato oltre 100 grammi di hashish, in parte già suddivisa in dosi pronte per la cessione, un bilancino di precisione intriso di sostanza stupefacente e del materiale utilizzato verosimilmente per il confezionamento della droga. Inoltre, dalle verifiche effettuate nell’immediatezza, il 22enne straniero e un coinquilino sono risultati anche privi del permesso di soggiorno sul territorio italiano.

Condotto in caserma in stato di arresto, il giovane pusher si trova ora ristretto nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La droga sequestrata è stata inviata presso il R.I.S. Carabinieri di Messina per le relative analisi di laboratorio.