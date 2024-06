Messina, Gambero Rosso consacra Francesco Arena re del pane

Ancora un riconoscimento per il maestro fornaio Francesco Arena, per il miglior pane prodotto. A confermare il primato detenuto da anni dal bakery chef messinese, è la Guida Pane e Panettieri d’Italia 2025 di Gambero Rosso presentata oggi, lunedì 17 giugno, a Roma. La guida, giunta alla sua sesta edizione, è una preziosa bussola per gli amanti del pane buono che porta alla scoperta dei migliori fornai artigiani che ogni giorno, con passione e dedizione, portano sulle tavole prodotti di eccellenza. Per Messina, solo il Panificio di Francesco Arena ha ottenuto il massimo riconoscimento dei Tre Pani, assegnato a 64 fornai in tutta Italia, confermando la grande qualità dei prodotti da forno di Francesco, figlio d’arte, che condivide con il padre Masino la grande passione per questo lavoro. La guida è un elogio agli artigiani, capaci di far fronte a un mercato in continua evoluzione e artefici di prodotti da forno sempre più autentici.

La recensione degli ispettori

Nella centrale via Cannizzaro si affacciano le vetrine della panetteria - termine riduttivo in verità - di Francesco, dove sin dal mattino si possono comprare i tradizionali lieviti messinesi per la colazione, brioche col tuppo, panino di cena (tipico pane dolce messinese) o panino al burro, ma non mancano neppure cornetti o sfoglie varie. Tra i tanti pani di formati e farine locali differenti valorizzate da grande tecnica e utilizzo del lievito madre, da assaggiare quello di grano arso, ottenuto da chicchi tostati e dalla forma e colori che ricordano l’Etna. Punto di forza la tradizionale focaccia messinese, preparata con la giusta stratificazione, acciughe, tuma, insalata riccia e pomodoro per ultimo su un impasto di tumminia e russello, morbido e fragrante al tempo stesso e disponibile pure nella versione a schiacciata ripiena. Ottimi i rustici fritti come arancini, pidoni, così come i calzoni nella versione tradizionale.