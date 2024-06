Si sblocca la nomina del presidente del Tribunale di Messina. La commissione Incarichi direttivi ha proposto all'unanimità il nome di Olga Tarzia.

Si tratta di una giudice di grande esperienza che nel corso della sua carriera, iniziata nel 1987 e passata prevalentemente in Calabria, ha ricoperto in magistratura numerosi incarichi di prestigio sia in campo civile che penale.