Messina e le liste d'attasa, piano di rientro al Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”: 1600 prestazioni da recuperare

Anche l’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” interviene per dare un taglio alle liste d'attesa. "Ferme rimanendo le disposizioni contenute nel recentissimo Decreto sulle liste d’attesa di recente pubblicazione sulla G.U. n.132 del 7 giugno 2024 e nelle more della sua implementazione - scrive il direttore sanitario Clemente Giuffrida - al via all’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” il piano di recupero delle liste d’attesa relative a prenotazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023. Buone notizie, dunque, per i pazienti interessati ad effettuare esami e visite specialistiche. A partire dallo scorso 1° giugno e fino al 30 agosto, data entro la quale si prevede il totale smaltimento, sono state avviate le procedure per l’attuazione del “Piano Operativo Aziendale” per il recupero delle prestazioni ambulatoriali del 2023 ancora da erogare. Molti gli ambulatori coinvolti: Neurosonologia, Cardiologia, Radiologia, Neurofisiopatologia, Endocrinologia, Neurologia, Urologia e Fisiatria. Il totale è di oltre 1600 prestazioni da recuperare. Sono già stati predisposti i piani operativi dei turni aggiuntivi per consentire più sedute e più appuntamenti nei diversi ambulatori delle aree specialistiche. Le prestazioni saranno effettuate durante tutta la settimana nelle ore pomeridiane, il sabato e la domenica. Gli utenti interessati saranno contattati direttamente dalle U.O. presso cui effettueranno la visita specialistica concordando direttamente giorno e ora relativo all’anticipo della visita. Al termine di queste attività, che si prevedono concluse non oltre la fine di agosto, si provvederà in armonia con il “Decreto Liste d’Attesa”, ad avviare le procedure per il recupero delle prestazioni 2024".