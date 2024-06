Messina, incendio distrugge una ferramenta a Sant'Agata

Fiamme e danni ingenti alla ferramenta TKM in via Consolare Pompea al villaggio Sant'Agata. Per cause in corso di accertamento intorno alle 19 si è sviluppato un incendio che ha causato diverse migliaia di euro di danni. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento nord con il supporto di un'autobotte serbatoio inviata dalla sede centrale. Disagi alla viabilità vista l'ora di punta. Probabilmente è stato un corto circuito. Sul posto anche la sezione volanti della polizia di stato