Messina, pronto un altro tratto di via Don Blasco: congiungerà via Maregrosso alla via Santa Cecilia

Bastano un paio di foto per capire che il traguardo è a portata di mano. Un altro tratto della via don Blasco è ponto per essere inaugurato. È uno di quelli che più di molti altri ha fatto penare gli addetti ai lavori. Già, perché la zona ex Rifotras ha riservato più di una sorpresa a chi doveva prima progettare e poi realizzare quella cerniera di un paio di centinaia di metri. Adesso c’è una data di riferimento per l’apertura al traffico, ed è quella del 14 giugno.

Un tassello piccolo nello scacchiere di un’opera da 3,8 km. Ma fondamentale perché capace di sbloccare la viabilità di un intero quadrante della città. «Siamo ai dettagli – ha detto l’assessore Salvatore Mondello – manca una decina di giorni di lavori ma già si vede che il grosso è stato realizzato e che si è in dirittura d’arrivo».

Oggi verrà passato si passerà lo strato finale drenante dell’asfalto del tratto che inizia al termine della via Maregrosso a due passi dal quartier generale della Messina Servizi. Quindi, spiega il direttore dei lavori Antonio Rizzo, sarà la volta della segnaletica orizzontale e verticale e si concluderà con la sistemazione verde. In parallelo avverranno le prove dell'impianto di illuminazione che è già installato. E quindi la previsione: «Entro il 14 dovremmo aver concluso».